Entregan insumos y herramientas para huertos escolares en Chiriquí

Un total de 51 centros educativos de enseñanza primaria de la provincia de Chiriquí, reciben insumos, equipos y herramientas, para el establecimiento de huertos escolares del programa MIDA-MEDUCA-CAJA DE AHORROS, que incentiva el ahorro escolar y la producción de alimentos para los comedores escolares.

Durante la entrega, realizada a educadores de la zona central de la provincia de Chiriquí, el director nacional de Desarrollo Rural del MIDA, Bruno Mojica, dijo que “en este programa que combinan esfuerzos para favorecer a los niños en sus aspectos nutricionales, producto de su propio trabajo en campo”.

A su vez, “se refleja en el buen rendimiento de los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje”, destacó Mojica, acompañado del subgerente de sostenibilidad de la Caja de Ahorros, Irving Montenegro, de la directora provincial de MEDUCA, Maritza Gonzales y de la coordinadora regional de desarrollo rural del MIDA en Chiriquí, Katia Contreras.

Informó que se está entregando insumos y materiales para 300 huertos a nivel nacional; además se estarán estableciendo réplicas de estos módulos de producción para promoverlos a nivel de predios residenciales y comunitarios.

La ayuda consiste en pollos para engorde o gallinas ponedoras, semillas para 10 cultivos, abono orgánico, equipo de labranza (azadas, palas, piquetas) productos para el control fitosanitario.