Entrenamiento conjunto entre soldados de EEUU y personal de seguridad de Panamá

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó que, como parte de la cooperación bilateral entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos (EEUU), durante la primera semana del mes de agosto 2025, arribaron al país Infantes de Marina de EEUU, para participar en un programa de entrenamiento conjunto orientado a fortalecer tácticas y operacionales de los estamentos de seguridad del Estado panameño.

En un comunicado, la entidad señala que, en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia de Colón, se desarrollará el plan piloto de habilidades tácticas y técnicas de supervivencia en la selva, con la participación de personal especializado del SENAN, la Policía Nacional, y el Servicio Nacional de Fronteras.

El domingo 10 de agosto, desde las 7:45 a.m., arribará al sector de Panamá Pacífico una aeronave C-130 de EEUU, transportando equipos destinados a los entrenamientos.

De igual manera, del 13 al 23 de agosto, llegarán 3 helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo para participar de las actividades de entrenamiento. Junto con los ejercicios PANAMAX, estos entrenamientos conjuntos contribuyen a fortalecer nuestras capacidades operacionales para la protección del Canal de Panamá.

“Todas estas acciones se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional”, reiteró el SENAN.