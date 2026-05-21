Estrenan robot en cirugías de extracción de tumores

El primero de los tres equipos de cirugía robótica de alta gama adquiridos por la Caja de Seguro Social (CSS) debutó este jueves 21 de mayo en la Ciudad de la Salud, con la realización de dos prostatectomías radicales a pacientes diagnosticados con cáncer de próstata.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que “estamos acercando la medicina de alta complejidad a más panameños, con tecnología que ahorra tiempo, reduce riesgos y mejora la calidad de vida”.

Las cirugías de urología iniciaron a las 8:00 a.m. con una prostatectomía radical más anastomosis uretrovesical robótica, liderada por el doctor Marcos Young, director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, junto a los especialistas en urología Elías Bodden y Vianette Montagne.

“Estaremos realizando casos de cirugía torácica la próxima semana, una especialidad que con los robots previamente instalados en la Ciudad de la Salud no se estaba desarrollando”, añadió el doctor Young, quien adelantó además que se evalúa el inicio de un programa de telecirugía, el cual permitirá asistir de manera remota a cirujanos que realicen procedimientos en otras provincias del país.

Posteriormente, a las 12:00 p.m., se llevó a cabo la segunda prostatectomía radical, a cargo de los doctores Jean Carlos García y Alejandro Manduley.

Los otros dos equipos serán instalados próximamente en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera, y en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en Chiriquí.

“La meta es realizar entre cuatro y cinco cirugías semanales en los hospitales que forman parte de este proyecto: Ciudad de la Salud, Hospital Rafael Hernández y posteriormente el Hospital Nelson Collado”, indicó.

Cirujanos de distintas especialidades de la Ciudad de la Salud ya fueron capacitados en el uso del nuevo robot quirúrgico, tecnología que permitirá realizar procedimientos en áreas como urología, cirugía general, ginecología y, próximamente, cirugía torácica.

Con esta incorporación, la CSS cuenta ahora con un total de cinco sistemas robóticos en operación, lo que representa importantes beneficios para los pacientes al permitir intervenciones más precisas, menos invasivas y con tiempos de recuperación más rápidos.