Estudiantes enaltecen la cultura panameña en Festival Nacional de Tambor Folklórico

El ritmo, la destreza y el orgullo patrio resonaron con fuerza en el XVIII Festival Nacional Intercolegial para Ejecutantes de Tambor Folklórico ‘Ricaurte Villarreal 2026’. El certamen reunió a estudiantes de primaria, premedia y media de colegios oficiales y particulares provenientes de 14 regiones educativas del país, con el firme propósito de promover el aprendizaje y la valoración de los ritmos vernáculos a través de la ejecución del tambor tradicional.

La competencia demostró el alto nivel técnico de los participantes en sus distintas categorías. En el nivel de premedia y media, el Colegio José Daniel Crespo, de la región educativa de Herrera, se alzó con el primer lugar, seguido por el Colegio Bilingüe Alfred B. Nobel (Panamá Oeste) en la segunda posición y el IPT Jacoba Urriola Solís (Colón) en el tercer puesto. Por su parte, en la categoría de primaria, el Instituto Episcopal San Cristóbal, de la región de Panamá Centro, conquistó el máximo galardón; el segundo lugar fue para la escuela John F. Kennedy (Herrera) y el tercer peldaño lo ocupó la Escuela Eben-Ezer (Colón).

El viceministro Administrativo de Educación, Roberto Sevillano, destacó el impacto positivo de estas iniciativas en el desarrollo de la juventud, manifestando el gran orgullo que representa el talento de los estudiantes. La autoridad panameña enfatizó que este tipo de actividades fortalecen no solo la parte pedagógica, sino también la cultural, fomentando la responsabilidad, la disciplina y la seguridad en los jóvenes.

Por su parte, Elizabeth Piza, directora del Centro de Arte y Cultura, señaló que el festival se ha consolidado como una actividad estudiantil transversal. Su meta principal es sembrar en los alumnos valores sobre la importancia del patrimonio musical tradicional mediante el dominio de los diferentes ritmos y toques que se ejecutan a través de los tambores folklóricos.

El maestro Ricaurte Villarreal, célebre folclorista, músico y tamborero panameño homenajeado en esta edición, expresó su orgullo al ver a las nuevas generaciones expresarse a través de la percusión. Villarreal enfatizó que esta disciplina permite apreciar la riqueza y variantes de los toques característicos de cada región, destacando que el mayor valor del festival radica en educar a través del folclor.

El entusiasmo y la sana convivencia marcaron la experiencia de los concursantes. Besalel López, estudiante del IPT Chilibre en representación de la región de Panamá Norte, compartió su emoción al destacar que, a pesar de que la preparación fue fuerte, fue un honor concursar por primera vez. Asimismo, Reychel Herrera, del CEBG Eugenio Pérez, calificó la experiencia como fantástica y puntualizó que lo más importante fue disfrutar y divertirse en este encuentro cultural.