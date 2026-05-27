Etelvina se queda, tras respaldo del Consejo General Universitario de la UNACHI

El Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) respaldó de forma unánime la continuidad de la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, luego de una sesión a puertas cerradas. Al término del encuentro, la funcionaria hizo oficial su decisión de mantenerse al frente de la casa de estudios superiores, desestimando las presiones para abandonar el puesto.

La propia rectora aclaró ante los medios que la supuesta renuncia que circuló ante el Ministerio de Educación carece de validez jurídica. “Con el respaldo recibido por parte de este grupo universitario, procederé a mantenerme al frente del cargo. Esa renuncia no cuenta con formalidad legal dentro de las funciones que desempeño”, aseguró Medianero de Bonagas a su salida de la reunión.

Durante sus declaraciones, la jefa de la UNACHI dirigió un mensaje directo al Ejecutivo, solicitando la intervención del presidente de la República, José Raúl Mulino. Medianero de Bonagas exigió la asignación de mayores recursos económicos para la institución, argumentando que el presupuesto actual es insuficiente para garantizar la continuidad de la gestión académica y administrativa.

La crisis financiera no solo afecta las operaciones de la universidad, sino también a la propia rectora. Medianero de Bonagas reconoció públicamente que su estado de salud se ha visto mermado en los últimos meses debido al estrés y la preocupación constante que le genera la situación de insolvencia económica que enfrenta la institución.

El anuncio de su permanencia encendió de inmediato los exteriores del campus universitario, donde se vivió un ambiente de alta tensión. Mientras grupos estudiantiles y docentes aliados celebraron la decisión con aplausos, facciones opositoras se concentraron en las afueras para corear consignas exigiendo la salida definitiva de la funcionaria.