Fallece el fotoperiodista panameño Alcides Rodríguez

Este jueves, 11 de junio, se conoció del fallecimiento del reconocido fotoperiodista panameño Alcides Rodríguez, dejando un importante legado en el periodismo gráfico y en la memoria histórica de Panamá.

Rodríguez desarrolló una amplia trayectoria profesional en medios de comunicación nacionales, incluyendo su labor en La Prensa y Panamá América, donde se destacó por su trabajo como reportero gráfico en la cobertura de hechos noticiosos de relevancia nacional.

A lo largo de su carrera, fue reconocido por su compromiso con el fotoperiodismo y su capacidad para documentar momentos clave de la vida política, social y cultural del país.

Este año, su destacada labor fue reconocida en el Premio Nacional del Fórum de Periodistas 2026, donde recibió el Premio a la Excelencia en la categoría de Reportero Gráfico, distinción que consolidó su trayectoria dentro del gremio periodístico.

Colegas y profesionales de la comunicación han expresado pesar por su fallecimiento, resaltando su ética de trabajo, disciplina y aporte a la historia visual del país.