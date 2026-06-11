Fallece el fotoperiodista panameño Alcides Rodríguez

Este jueves, 11 de junio, se conoció del fallecimiento del reconocido fotoperiodista panameño Alcides Rodríguez, dejando un importante legado en el periodismo gráfico y en la memoria histórica de Panamá.Rodríguez desarrolló una amplia trayectoria profesional en medios de comunicación nacionales, incluyendo su labor en La Prensa y Panamá América, donde se destacó por su trabajo como reportero gráfico en la cobertura de hechos noticiosos de relevancia nacional.A lo largo de su carrera, fue reconocido por su compromiso con el fotoperiodismo y su capacidad para documentar momentos clave de la vida política, social y cultural del país.Este año, su destacada labor fue reconocida en el Premio Nacional del Fórum de Periodistas 2026, donde recibió el Premio a la Excelencia en la categoría de Reportero Gráfico, distinción que consolidó su trayectoria dentro del gremio periodístico.Colegas y profesionales de la comunicación han expresado pesar por su fallecimiento, resaltando su ética de trabajo, disciplina y aporte a la historia visual del país.