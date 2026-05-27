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Fallece Joaquín Vásquez, exrepresentante de Ancón y dirigente político

Fallece Joaquín Vásquez, exrepresentante de Ancón y dirigente político
ML | Joaquín Vásquez Ramírez.
Redacción Web
27 de mayo de 2026

Este miércoles 27 de mayo de 2026 se conoció el fallecimiento de Joaquín Vásquez Ramírez, exrepresentante del corregimiento de Ancón, dirigente político y director ejecutivo de la Asociación Centinelas del Canal.

Vásquez fue una figura reconocida dentro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y se destacó por su participación en actividades relacionadas con la memoria histórica y la defensa de la soberanía canalera.

Tras conocerse la noticia, diversas personalidades de la política panameña expresaron sus condolencias a familiares y amigos.

La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, expresó: “Hoy despedimos a un dirigente, a parte de la juventud, profesional y gobierno local de la ciudad miembro de nuestro partido, perteneció a una generación que siempre está presente en cualquier circunstancia... hasta siempre Joaquín Vásquez Ramírez”.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, expresó también sus condolencias.

“Paz a tu alma mi querido Joaquín Vásquez. Gracias por tu amistad y patriotismo”, posteó en sus redes Mizrachi.

En tanto, el exdiputado panameño Adolfo Valderrama manifestó: “Mis más sinceras condolencias a la familia de Joaquín Vásquez. Fue el mejor representante de Ancón, dirigente orgulloso de su partido. Trabajó por muchos años al servicio del Concejo Municipal de Panamá. Paz a su alma y fortaleza para sus familiares y amigos. Que descanse en paz”.

Por su parte, el abogado panameño Catalino Rosas también lamentó su partida: “Me informan del fallecimiento de mi amigo y militante del PRD Joaquín Vásquez. Paz a su alma y fortaleza a su familia”.

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