Fallece Joaquín Vásquez, exrepresentante de Ancón y dirigente político

Este miércoles 27 de mayo de 2026 se conoció el fallecimiento de Joaquín Vásquez Ramírez, exrepresentante del corregimiento de Ancón, dirigente político y director ejecutivo de la Asociación Centinelas del Canal.

Vásquez fue una figura reconocida dentro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y se destacó por su participación en actividades relacionadas con la memoria histórica y la defensa de la soberanía canalera.

Tras conocerse la noticia, diversas personalidades de la política panameña expresaron sus condolencias a familiares y amigos.

La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, expresó: “Hoy despedimos a un dirigente, a parte de la juventud, profesional y gobierno local de la ciudad miembro de nuestro partido, perteneció a una generación que siempre está presente en cualquier circunstancia... hasta siempre Joaquín Vásquez Ramírez”.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, expresó también sus condolencias.

“Paz a tu alma mi querido Joaquín Vásquez. Gracias por tu amistad y patriotismo”, posteó en sus redes Mizrachi.

En tanto, el exdiputado panameño Adolfo Valderrama manifestó: “Mis más sinceras condolencias a la familia de Joaquín Vásquez. Fue el mejor representante de Ancón, dirigente orgulloso de su partido. Trabajó por muchos años al servicio del Concejo Municipal de Panamá. Paz a su alma y fortaleza para sus familiares y amigos. Que descanse en paz”.

Por su parte, el abogado panameño Catalino Rosas también lamentó su partida: “Me informan del fallecimiento de mi amigo y militante del PRD Joaquín Vásquez. Paz a su alma y fortaleza a su familia”.