Ferrocarril iniciará con tramo Albrook-Divisa y dejará ramal a Panamá Pacífico para fase posterior

La primera etapa de desarrollo del ferrocarril Panamá-David se construirá entre Albrook y Divisa, anunció el secretario del Ferrocarril, Henry Faarup, durante un conversatorio con la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).

La megaobra recorrerá un total de 486 kilómetros hasta la frontera con Costa Rica, pero esta fase inicial abarcará 205 kilómetros e incluirá las primeras ocho estaciones del proyecto. Además, permitirá un ahorro estimado de B/.700 millones al postergar para una fase posterior el ramal hacia Panamá Pacífico.

“La construcción del ferrocarril va a incrementar el estándar de vida de todos los panameños y genera confianza en la empresa privada, a pesar de que el modelo económico y estructural está en constante revisión. Los cambios se pueden generar, como por ejemplo variar por dónde iniciaremos la obra”, destacó Faarup.

Junto a los profesionales de la ingeniería y arquitectura que asistieron al conversatorio, Faarup expuso una visión clara del proyecto y el impacto positivo para las comunidades en cada una de las provincias donde se ubicarán las estaciones, que mejorarán la calidad de vida como punto de encuentro de desarrollo comunitario.

En la jornada participaron, como parte del panel, miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y sociólogos que compartieron las cualidades del proyecto desde el punto de vista económico, empleomanía y la deuda histórica con el país por el desarrollo de un proyecto que una a todas las provincias.