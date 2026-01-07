Nacionales

Frustran marcha hacia la casa del embajador de Estados Unidos

Redacción Web
07 de enero de 2026

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Panamá y miembros de organizaciones populares fueron interceptados por personal de la unidad de control de multitudes de la Policía Nacional, en el sector de La Cresta, la tarde de este miércoles, 7 de enero de 2026.

Eduardo García, dirigente del Frente Estudiantil Revolucionario 29 de Noviembre (FER-29), explicó que su intención era llegar a la casa del embajador de Estados Unidos en Panamá, pero no fue posible por el cerco policial.

“Organizamos una marcha hacia la casa del embajador Kevin Marino Cabrera, exigiendo el respeto a la soberanía de los pueblos. Nos reunimos en una estación de combustible en La Cresta y la policía nos informó que nos dejaría llegar a cierta distancia, pero al iniciar el recorrido cerraron el paso y nos informaron que si avanzábamos nos arrojarían gases lacrimógenos. No hubo enfrentamientos, realizamos un mitin en el lugar y nos retiramos para evitar provocaciones”, explicó García.

Además del FER-29, la actividad fue apoyada por miembros del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Reforma Estudiantil, Frenadeso y Mocona.

