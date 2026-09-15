Gabinete aprueba contratación de póliza de salud y vida para los bomberos

El Gabinete aprobó la Resolución N.° 106-26, mediante la cual autoriza el procedimiento excepcional de contratación para el suministro de la póliza colectiva de vida, salud y salud internacional a favor del personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

La solicitud fue presentada por el Ministerio de Gobierno (Mingob), en su calidad de entidad regente del BCBRP, para avalar la contratación con la empresa Assa Compañía de Seguros, S.A., por un monto total de B/.3,107,138.08.

La aprobación se fundamenta en la naturaleza del servicio bomberil y en los riesgos permanentes a los que se expone el personal en el ejercicio de sus funciones, lo que impone la obligación de mantener sin interrupción esta cobertura de protección social como estamento de seguridad pública, detalló un comunicado de la Presidencia de la República.

Asimismo, la resolución faculta al coronel Víctor Álvarez, director general del BCBRP, para suscribir el contrato y realizar las gestiones administrativas requeridas para su perfeccionamiento y ejecución; de igual forma, ordena remitir una copia autenticada a la ministra de Gobierno y a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para los trámites correspondientes.