Gobierno brinda asistencia a 18 familias afectadas por incendio en Curundú

Unas 18 familias, compuestas por un promedio de cinco integrantes cada una, resultaron afectadas por un incendio registrado este miércoles en una barraca del sector de Santa Cruz, corregimiento de Curundú. Afortunadamente no se reportaron víctimas fatales, informó el despacho de prensa de Ministerio de Gobierno.

La ministra, Dinoska Montalvo, se trasladó al lugar del siniestro en representación del Ejecutivo para coordinar las primeras acciones de respuesta. “Venimos a buscar primero cómo se resuelven las personas que salieron afectadas. Entendemos que hay que organizarlos, hay que hacer un censo, y ahorita mismo estamos abriendo la parte social. Gracias a Dios no hay víctimas que lamentar”, explicó la titular.

En esta primera etapa, l os protocolos de atención de emergencia se centra en la asistencia social mediante el levantamiento del censo que determinará con precisión el número de personas impactadas, la organización de las familias afectadas y la articulación de la respuesta institucional desde las primeras horas, detalló en un comunicado la entidad.

Montalvo indicó que, más allá de la urgencia inmediata, el objetivo es ofrecer una solución habitacional definitiva, por lo que se entablaron conversaciones con el Miviot para evaluar la condición jurídica de los terrenos. “Vamos con el vocero de la comunidad, porque estas son personas que necesitan una respuesta definitiva. Y lo que vamos a buscar es cómo solucionarles el problema de una vez por todas”, afirmó, al tiempo que recalcó que se escuchará a los residentes para analizar alternativas, tanto para quienes deseen reubicarse fuera del sector como para quienes prefieran permanecer en la zona.