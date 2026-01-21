Gobierno reforzará la seguridad en Bocas del Toro

Bocas del Toro contará en las próximas semanas con 50 nuevos agentes de la Policía Nacional y un número adicional de vehículos patrulla, que “serán desplegados en toda la provincia para enfrentar los recientes hurtos en plantaciones”, reveló el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, durante una gira de trabajo en la provincia.

Ábrego explicó que los uniformados se incorporarán tras la graduación de nuevos agentes, que se celebrará en 15 días, y estarán destinados a garantizar la paz ciudadana.

El ministro también informó sobre la construcción de la nueva sede principal de la Policía Nacional en Changuinola. Esta se ubicará en las antiguas oficinas de la empresa Chiquita Panamá, las cuales permanecieron en desuso por más de diez años.

Otro de los temas abordados fue la agilización del tránsito en el cruce fronterizo entre Panamá y Costa Rica. El ministro indicó que se trabaja en coordinación con la gobernadora de Bocas del Toro, Marcela Madrid, así como con el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). El objetivo es habilitar rutas peatonales que permitan mayor fluidez en el movimiento comercial y turístico, en conjunto con los ministerios de Relaciones Exteriores y Salud.