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Guerra entre pandillas involucra a 39 grupos

La Policía Nacional ha ejecutado ocho operativos antipandillas en este 2026, con más de 166 aprehensiones por pandillerismo y 117 por homicidios

Guerra entre pandillas involucra a 39 grupos
Policía Nacional | Unidades de la Policía Nacional y DIJ con los detenidos.
Guerra entre pandillas involucra a 39 grupos
Guerra entre pandillas involucra a 39 grupos
Guerra entre pandillas involucra a 39 grupos
Cortesía | Agente fallecido.
Amilkar Rodriguez
16 de abril de 2026

Al menos 39 grupos criminales, de los más de 180 que operan en el país, han sido identificados por la Policía Nacional como los protagonistas de las guerras y balaceras que se dan de manera constante, según un reporte del director de la institución, Jaime Fernández. Estas agrupaciones se concentran principalmente en San Miguelito, Panamá Norte, Panamá Este y Colón.

Esta situación ha llevado a las autoridades a intensificar sus operativos. En ese sentido, Fernández detalló que “de enero a la fecha, se han desarrollado ocho operativos antipandillas a nivel nacional, y adelantó que se prevé la ejecución de al menos diez intervenciones adicionales antes de finalizar el año”. No obstante, indicó que esta cifra podría aumentar conforme avancen las investigaciones y se obtenga nueva evidencia a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Dirección de Inteligencia y la Dirección Antidrogas.

En cuanto a resultados, el director policial señaló que “más de 166 personas han sido aprehendidas por delitos relacionados con pandillerismo, mientras que 117 capturas corresponden a homicidios”. En términos generales, la autoridad reportó un total de 18,733 personas detenidas por diversos delitos en lo que va del año.

En tanto, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, explicó que los recientes hechos de violencia registrados en el país responden a conflictos internos entre estructuras criminales.

$!Guerra entre pandillas involucra a 39 grupos
Según el director de la Policía, en la provincia de Colón se han identificado 10 subgrupos enfrentados en conflicto
Dos detenidos por caso de homicidio de un agente policial

ml | Dos personas fueron aprehendidas ayer por la Fiscalía Metropolitana, señaladas presuntamente de participar en un homicidio doloso agravado y asociación ilícita, tras la muerte del agente policial Albis Espinoza, quien recibió el pasado 12 de abril un disparo durante una diligencia en el corregimiento de El Chorrillo. Se prevé que el 24 de abril se celebre una formal audiencia de apelación.

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