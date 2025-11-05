Hallan Cuerpo sin vida de Esteban de León en la 24 de Diciembre

Las autoridades confirmaron este miércoles 5 de noviembre que el cuerpo localizado en el sector 3 de Las Paredes, en el corregimiento de 24 de Diciembre, corresponde a Esteban De León Osorio de 25 años, quien fue reportado por sus familiares como desaparecido desde el pasado 31 de octubre.

El hallazgo se produjo en horas de la mañana en un área boscosa situada en la parte trasera de una iglesia católica. Personal de la Policía Nacional y del Ministerio Público acudió al lugar para el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias forenses.

La desaparición del joven había sido denunciada por su madre quien solicitó apoyo ciudadano y de las autoridades para dar con su paradero. Como parte de la investigación, el pasado 2 de noviembre la Policía ubicó su vehículo totalmente calcinado en el sector de Malengue, en Pacora, lo que reforzó las sospechas de un hecho criminal.

El Ministerio Público mantiene la escena bajo investigación, mientras la Unidad de Homicidios y los peritos forenses continúan con la recopilación de evidencias para esclarecer el caso.

La Policía Nacional no ha ofrecido aún una actualización sobre los cinco sospechosos, pero mantiene la línea investigativa activa.