$!Hay 22 imputados por los auxilios económicos

La fiscal superior Anticorrupción, Azucena Aizpurúa, informó que el 27 de noviembre se imputaron cargos a tres nuevas personas beneficiadas del Programa de Auxilios Económicos del IFARHU, elevando a 22 el número de señalados en el caso.

De acuerdo a la fiscal, a una de las señaladas se le formularon cargos por peculado agravado doloso por extensión y corrupción en la modalidad de cohecho, mientras que a los otros dos se les imputó corrupción de servidores públicos, también en la modalidad de cohecho.

Aizpurúa señaló que: “Durante la audiencia, se les impusieron medidas cautelares consistentes en prohibición de residir en un lugar distinto al domicilio aportado en la audiencia y el reporte periódico ante las autoridades una vez al mes, por lo que deben cumplir”.

Por su parte, el Ministerio Público en un comunicado detalló que estos beneficiarios habrían realizado transferencias a una de las cuentas personales del exdirector del IFARHU entre 2019 y 2023 luego de recibir los auxilios educativos.

Asimismo, la entidad subrayó que los estudiantes recibieron montos que oscilan entre 19 mil y 100 mil balboas, y en al menos uno de los casos, no se justificó el uso del dinero en concepto de gastos educativos, lo que refuerza el señalamiento de peculado.