Hospital modular en la decidía

ML | La estructura del Hospital Integrado Panamá Solidario o Hospital Modular de Albrook, construida durante la pandemia de COVID-19 para atender casos graves, con una inversión de $6.5 millones, lleva años en desuso.

El hospital se encuentra ubicado en un terreno que fue cedido de manera temporal y que ahora está siendo reclamado por su propietario.

Ante este panorama, el diputado Betserai Richards señaló que “la infraestructura actual es como un monumento a la desidia y que la estructura se está perdiendo a pedazos, mientras hay panameños en nuestros circuitos que necesitan instalaciones de salud”.

Previamente, el director de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández, indicó en una entrevista que se buscaba utilizar este lugar para crear una clínica para los uniformados, que contará con nutricionista y otros servicios.

Sin embargo, a la fecha no hay confirmación de que dicho traslado se haya concretado. El medio Metro Libre contactó a la PN, y la entidad informó que, por el momento, no manejan información actualizada sobre el futuro de la instalación modular.