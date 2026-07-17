Identifican científicamente los restos de Manuel Carol Ojo, desaparecido durante la invasión de 1989

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó sobre la identificación científica de los restos de Manuel Carol Ojo, recuperados durante las exhumaciones realizadas en enero de 2020 en la manzana 90 Bis del Cementerio Jardín de Paz.

La identificación fue posible dentro de los expedientes reabiertos e investigados por la Sección de Descarga Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación, con el requerimiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF).

Según el reporte oficial, el proceso incluyó estudios multidisciplinarios de antropología forense y genética desarrollados como parte de las investigaciones para establecer la identidad de víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá.

De acuerdo con la información difundida, los especialistas compararon el perfil genético obtenido de los restos óseos exhumados con muestras biológicas aportadas por familiares, lo que permitió confirmar científicamente la identidad de Manuel Carol Ojo.

Manuel Carol Ojo era hijo de Francisco Carol Díaz y Eneida Ojo Pérez. Tenía 32 años, era técnico hidrólogo y trabajaba en el entonces Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE). Desapareció durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989, fecha en la que cumpliría 33 años.

Según la Comisión 20 de Diciembre de 1989, sus familiares recorrieron hospitales, morgues, centros de detención y cementerios en los días posteriores a la invasión. Durante más de tres décadas desconocieron el lugar donde había sido sepultado, mientras mantenían la esperanza de encontrar sus restos.

La identificación corresponde a uno de los resultados de las exhumaciones realizadas en enero de 2020 en el Cementerio Jardín de Paz, una diligencia judicial dirigida por el Ministerio Público, durante la cual fueron recuperados restos humanos y otras evidencias que permanecieron bajo análisis científico en el IMELCF.

Con este caso, suman trece las víctimas de la invasión de 1989 cuyos restos han sido identificados y restituidos, o se encuentran en proceso de restitución a sus familiares.