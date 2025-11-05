IMHPA mantiene alerta por oleaje elevado hasta el 6 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este miércoles 5 de noviembre se prevén aguaceros aislados con actividad eléctrica y chubascos puntualmente fuertes en distintas regiones del país.

Además, se mantiene vigente un aviso de vigilancia por mar de fondo en el Pacífico, válido hasta las 6:00 p.m. del jueves 6 de noviembre.

De acuerdo con el informe emitido por la meteoróloga Julissa Rivera, se esperan olas entre 0.3 y 1.4 metros de altura, con vientos entre 10 y 25 km/h y periodos de oleaje entre 13 y 20 segundos en sectores como el Golfo de Chiriquí, la Península de Azuero y el Golfo de Panamá.

Las autoridades advierten que este fenómeno puede generar fuertes rompientes, corrientes de retorno y riesgos para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas, especialmente durante los periodos de marea alta, que oscilarán entre 17 y 18 pies.

Se recomiendan precauciones para actividades marítimas y evitar ingresar al mar en zonas con oleaje elevado.