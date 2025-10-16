INADEH lanza dos nuevos programas técnicos que inician el lunes 20 de octubre

Los dos nuevos programas: Técnico en Cuidado a Personas Mayores y Técnico Profesional Programador Web, fueron lanzados por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH). Ambos técnicos iniciarán el 20 de octubre. Las personas interesadas en formar parte de estos programas podrán realizar su inscripción a través del sitio web oficial de INADEH: www.inadeh.edu.pa.El programa Técnico en Cuidado a Personas Mayores, con una duración de 644 horas de formación, está diseñado para preparar personal altamente capacitado en la atención integral, ética y digna de las personas mayores, explicaron de la entidad. Agregaron que, 'la formación combina teoría y práctica, brindando a los participantes las competencias necesarias para ofrecer acompañamiento físico, emocional y social a este grupo poblacional. El plan de estudios incluye contenidos esenciales como higiene y confort, nutrición, movilización segura, primeros auxilios, acompañamiento emocional y comunicación efectiva con la persona mayor y su familia'.Asimismo, los estudiantes deberán cumplir con una práctica profesional supervisada, requisito indispensable para su certificación, en la que aplicarán sus conocimientos en hogares, centros de atención y espacios comunitarios, bajo la guía de profesionales experimentados.En línea con las tendencias globales y las necesidades del mercado tecnológico, INADEH también lanzará el programa Técnico Profesional Programador Web, con una duración de 1,120 horas. 'La formación está orientada a desarrollar habilidades técnicas y prácticas en el diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios y aplicaciones web, preparando a los participantes para insertarse exitosamente en el mercado laboral digital', explicaron de INADEH.Ambos programas se impartirán en el Centro de Innovación y Emprendimiento (CIEPI), ubicado en Plaza Galerías Tocumen, un espacio moderno diseñado para fomentar el aprendizaje práctico y el desarrollo de competencias laborales.