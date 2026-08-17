Nacionales

Incautan 413 paquetes con presunta droga en un puerto del Atlántico

Incautan 413 paquetes con presunta droga en un puerto del Atlántico
ML | Material incautado.
Redacción Web
17 de agosto de 2026

Un total de 413 paquetes con presunta droga fueron incautados dentro de un contenedor en un puerto del Atlántico, durante un operativo realizado por la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, el contenedor mantenía una trazabilidad con Estados Unidos como origen, Panamá como punto de trasbordo y Lituania como destino final.

La sustancia ilícita fue localizada durante las acciones de control desarrolladas en el sector portuario.

Tags:
presunta droga
|
paquetes de presunta droga
|
puerto del Atlántico
|
413 paquetes
|
413 paquetes con presunta droga
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR