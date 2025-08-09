Incautan arma en operativo comarcal y detienen a una persona

La Policía Nacional informó la aprehensión de un hombre de 33 años en el corregimiento de Llano Tugrí, quien era requerido por el delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en la modalidad de maltrato a niños, niñas y adolescentes.

Por otro lado, la entidad añadió en un comunicado que tras diligencia de allanamiento y registro en el distrito de Tolé se decomisó un arma de fuego tipo rifle, la cual no contaba con los permisos correspondientes.

Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana, buscando desarticular la delincuencia común y llevar ante la justicia a quienes infringen la ley.