Incendio en vertedero de Chepo está controlado en un 95%, según los Bomberos

El incendio registrado en el vertedero municipal de Chepo se encuentra controlado en un 95%, tras intensas labores operativas, informó el teniente coronel Julio Real, de la Zona Regional de Panamá Este del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

Real explicó que “en la emergencia participaron más de 40 unidades, con el apoyo de cinco vehículos cisterna y la aplicación de agente encapsulador F-500, logrando reducir considerablemente la intensidad del fuego”.

A pesar del control, persiste la presencia de humo con componentes tóxicos, por lo que se mantiene monitoreo en la zona, dijo el teniente de los Bomberos.

Además, recomendó a los residentes del lugar usar mascarilla (preferiblemente con filtro), evitar exposición prolongada al humo, mantener puertas y ventanas cerradas, y proteger a personas vulnerables.