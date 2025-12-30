Inicia proceso de investigación por demolición de monumento histórico

La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación y personal de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional realizaron ayer, 29 de diciembre, dos diligencias relacionadas con las investigaciones preliminares que se adelantan por la demolición del monumento conmemorativo por los 150 años de la presencia china en Panamá, ubicado en el mirador del Puente de las Américas.

La primera inspección ocular se llevó a cabo en el Mirador del Puente de las Américas, junto al equipo forense de Medicina Legal y la Dirección de Investigación Judicial, quienes recopilaron información y tomaron fotografías del espacio que ocupaba el monumento chino, informó el Ministerio Público.

Posteriormente, se efectuaron allanamientos en las oficinas de la Alcaldía de Arraiján.

La institución informó que la primera diligencia se desarrolló en la sede central del Municipio de Arraiján, en Arraiján cabecera, y posteriormente se trasladaron a la sede temporal de la alcaldía en Hato Montaña, donde los investigadores recopilaron documentación y otros elementos que podrían estar vinculados con la decisión administrativa de demoler las estructuras la noche del pasado sábado 27 de diciembre de 2025.

Según reportes, el allanamiento forma parte de un proceso de verificación para determinar si existieron irregularidades administrativas o posibles responsabilidades penales, especialmente en lo relacionado con permisos, competencias legales y el cumplimiento de normas de patrimonio y relaciones internacionales.