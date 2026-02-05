Instalan Comité Nacional del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas 2027

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) formalizaron la instalación del Comité Nacional de Coordinación (CNC) del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas 2027, que tendrá como país anfitrión a Panamá y que congregará hasta 10 mil de los más destacados especialistas del planeta en materia de biodiversidad.

El CNC dará seguimiento a la Declaración de Requisitos de la UICN, para integrar a todos los sectores relevantes del país (gobierno, ONG, pueblos indígenas y expertos) que participan del congreso mundial, incluyendo a la sociedad civil y la empresa privada. Además, esta unidad asesora servirá de apoyo para que el congreso mundial logre revisar y actualizar la información sobre el estado de las áreas protegidas, defina visiones a largo plazo y fortalezca las redes de profesionales en la región --y el mundo-- alrededor de las áreas protegidas.

El Comité Nacional se constituye en un organismo independiente que actuará como el motor de apoyo y enlace nacional, desde su instalación hasta seis meses después de finalizado el congreso, que se llevará a cabo en Panamá entre el 3 y el 10 de septiembre del 2027.

La delegación se reunirá periódicamente (al menos una vez cada tres meses) para mantener un apoyo constante del evento, haciendo uso de herramientas tecnológicas para la realización de reuniones y coordinaciones en modalidad virtual, con el propósito de ayudar a definir la estructura y programa del Congreso; planificar visitas técnicas y eventos especiales; relacionados a la conservación de áreas protegidas; y fortalecer el apoyo público, sectorial y social al evento.

La comisión jugará además un papel clave en apoyar a la organización y logística del Congreso, en apoyo y en coordinación con Mi Ambiente y la UICN, a fin de garantizar la óptima organización y seguridad del evento.

Dentro de las tareas del CNC, éste también debe gestionar alianzas de manera integral entre la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe de la UICN (ORMACC) y ministerios y entidades públicas; ONGs; representantes de los pueblos indígenas; los sectores académicos y científicos; empresas privadas; y grupos de trabajo para la recaudación de fondos. De igual manera, habrá un espacio técnico de referencia para que los profesionales que trabajan en áreas protegidas intercambien buenas prácticas y fortalezcan redes de colaboración.

Los miembros del CNC deberán además revisar el estado global de las áreas protegidas y evaluar los principales desafíos, oportunidades y tendencias emergentes, haciendo énfasis en las áreas protegidas y conservadas de la región anfitriona, promoviendo el desarrollo de un conjunto de iniciativas duraderas para su fortalecimiento.