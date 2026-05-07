Interpol Panamá aprehende a mexicano buscado por presunto abuso sexual infantil

Un ciudadano mexicano, buscado por presunto abuso sexual infantil, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por Interpol Panamá.

El detenido es requerido por las autoridades de Estados Unidos por la presunta comisión de este delito y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Asuntos Internacionales.

El hombre llegó al país procedente de México con destino a Medellín, Colombia, y fue detectado gracias a los sistemas de control y seguridad implementados en las terminales aéreas panameñas para la identificación de prófugos internacionales, confirmaron las autoridades panameñas.