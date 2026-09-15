Investigan presunta lesión patrimonial de B/.760 mil en fondos del Seguro Educativo

La Fiscalía Superior Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación realizó la operación “SEDU II”, como parte de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso agravado, y contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones guardan relación con supuestas lesiones patrimoniales que alcanzarían los B/.760,951.50, en perjuicio del Estado panameño, durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023.

El caso está relacionado con la presunta utilización irregular de fondos estatales provenientes del 5% del Seguro Educativo, recursos que se generan mediante descuentos aplicados a trabajadores del sector público y privado.

Como parte de la operación se realizaron diligencias de allanamiento y registro en distintos puntos de la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito. Los operativos fueron desarrollados con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional.

Durante estas acciones fueron aprehendidas dos personas: un funcionario público y un exfuncionario, quienes estarían vinculados a las investigaciones por la presunta adquisición de bienes con fondos provenientes del 5% del Seguro Educativo.

El Ministerio Público informó además que, en esta fase de la investigación, se ordenó la aprehensión de otro funcionario público presuntamente relacionado con la aprobación de trámites que habrían permitido el traspaso de fondos del Seguro Educativo a una agrupación sindical sin contar, supuestamente, con la documentación requerida.

La primera operación SEDU se relacionó con una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos provenientes del 5% del Seguro Educativo destinados a capacitación sindical.

En junio de 2026, la investigación llevó a la aprehensión de Genaro López, exsecretario general del SUNTRACS, y Marco Andrade, dirigente sindical vinculado a CONUSI.