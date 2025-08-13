Jorge Molina Mendoza reemplaza a Annette Planells como presidente de Corprensa

Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) informó que Jorge Molina Mendoza reemplaza a Annette Planells como presidente de la junta directiva de este medio, a partir de este miércoles, 13 de agosto.

Explicaron que Planells presentó, el día de hoy, su renuncia al cargo. En consecuencia, la junta directiva designó como presidente al doctor Molina Mendoza, quien hasta la fecha se desempeñaba como vicepresidente.

La junta directiva también designó a Molina como director encargado del diario La Prensa, a partir del día de hoy, agregaron del medio de comunicación.

Molina cuenta con más de 30 años de ejercicio profesional como abogado, principalmente en el sector privado. No es ajeno a la corporación, pues formó parte de su junta directiva durante más de seis años e, incluso, ejerció como director de La Prensa, indicaron.

Corporación La Prensa agradeció a Planells por su dedicación, liderazgo y compromiso. “Su gestión ha dejado una huella significativa en la organización y en la defensa de los valores democráticos que esta representa”, expresaron.