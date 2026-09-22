Jubilados confían en la palabra de Mulino

ML | Tras el veto del presidente José Raúl Mulino, en su totalidad al Proyecto de Ley 226 de 2025, que buscaba modificar y ampliar los descuentos y beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987 para los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, voceros de este grupo aseguraron ayer que confían en la palabra del mandatario.

En entrevista con el periodista Eduardo Soto en Radio Hogar, Guillermo Cortés, presidente del Movimiento Unidos por los Jubilados (Mundos), dijo que es facultad del presidente vetar total o parcialmente o sancionar un proyecto de ley.

“Nosotros en las reuniones siempre pedimos que se mantuviera el 226, que, si el presidente iba a vetar algunos temas por inconvenientes y no por inexequibles, lo hiciese y en la asamblea se corregiría el tema”, destacó Cortés.

Por otro lado, aseguró que existe un compromiso, “la palabra del Señor presidente, juntamente con la diputada, como testigo, Shirley Castañedas, es que nosotros al 31 de octubre ya debemos tener la modificación y adición a la ley 6”, con una ley sancionada y promulgada, destacó el dirigente de los jubilados.