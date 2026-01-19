La AAUD asume hoy la recolección de la basura en todo San Miguelito

Con un horario fijo y circulación frecuente en todos los corregimientos y complejos residenciales del distrito, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asume hoy la recolección de los desechos en San Miguelito, pese a la oposición de la alcaldesa.

El administrador de la AAUD, Ovil Moreno Moreno informó que “el plan forma parte del proceso iniciado el pasado 1 de enero, cuando la institución asumió formalmente la responsabilidad del servicio en el distrito y se contempla una oficina regional en San Miguelito, lo que permitirá una atención más directa a los residentes”.

El administrador reiteró que “la institución operará con el mismo compromiso y capacidad técnica para mantener el distrito limpio y libre de riesgos sanitarios y subrayó que no habrá ningún aumento en la tarifa vigente de la tasa de aseo”.

Sin embargo, el titular de la entidad manifestó que “la población debe colaborar con el cumplimiento de los horarios establecidos y utilizar los canales oficiales para reportar cualquier situación que afecte el servicio, esto como parte del esfuerzo conjunto para mejorar la limpieza y salubridad”.

Gestión de Revisalud

Después de 25 años la empresa Revisalud culmina su gestión en el distrito de San Miguelito. Según informes recabados, al iniciar, la compañía recolectora implementó ajustes en la ruta de recolección con nuevos equipos y varias frecuencias. Si embargo, durante este último año la alcaldesa Irma Hernández ha presentado quejas por retrasos al recoger la basura en las comunidades y problemas asociados al mal manejo de los desechos.