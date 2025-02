$!La ciudad de Panamá se prepara para el Festival Carnavalístico

La capital se alista para recibir el Festival Carnavalístico 2025, un evento lleno de música, entretenimiento y gastronomía; que se desarrollará en la Cinta Costera, desde la Rotonda del Mercado de Mariscos hasta la Avenida 3 de noviembre, detallaron los organizadores.

Señalaron que la festividad contará con múltiples escenarios, áreas recreativas y espacios dedicados a la oferta gastronómica local, brindando una experiencia inolvidable para los asistentes.

La agenda de actividades está destinada para toda la familia:* Tarima Principal y Toldo Tropical: 6:00 p.m. – 4:00 a.m.* Playland Park y juegos inflables: 4:00 p.m. – 10:00 p.m.* Tarima Culecos / Toldo Tropical: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.* Kioscos de microempresarios: Desde las 10:00 a.m.

Además, podrán disfrutar de presentaciones de artistas nacionales e internacionales y espacios interactivos diseñados para todas las edades.

Para garantizar el bienestar de los asistentes, los coordinadores del evento anunciaron que se establecerá un operativo de seguridad con 25,229 unidades, así como un sistema de emergencias que contará con 10 ambulancias, también se implementarán dispositivos de cierre y desvíos de tráfico, en las principales avenidas aledañas.