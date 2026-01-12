La fe como eje del ministerio sacerdotal

ML | Durante la homilía de ayer, el monseñor José Domingo Ulloa señaló que uno de los principales riesgos en la vida del seminario sacerdotal es caer en un “ateísmo práctico”, donde se cumplen rutinas académicas y pastorales sin que Dios sea realmente el centro que sostiene la vocación de los padres en la Iglesia Católica. Advirtió que el peligro no es perder la fe de manera explícita, sino acostumbrarse a hablar de Dios sin hablar con Dios. Asimismo, el arzobispo indicó que “el llamado al ministerio sacerdotal no debe vivirse como una función, sino como una misión que nace del Bautismo y se fortalece a través de una experiencia viva del Espíritu”, y pidió valorar el “envío misionero”.