La metrocultura vs aumento de usuarios

ML | El incremento de usuarios en el Metro de Panamá durante las horas pico puso sobre la mesa el debate sobre la llamada “metrocultura” y el comportamiento ciudadano dentro de estaciones y vagones.

Usuarios reportan constantes incumplimientos de normas que promueve el Metro, como permitir la salida de pasajeros antes de ingresar, respetar las filas y ceder los puestos preferenciales a adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad.

Las estaciones de San Miguelito, Albrook y Villa Zaita figuran entre las más concurridas. Ante el aumento de pasajeros, el Metro habilitará hoy el abordaje de trenes en ambos andenes en Villa Zaita, Albrook y la estación San Miguelito 2.