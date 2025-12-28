La Policía detiene a 175 personas en 24 horas bajo el “Plan Firmeza”

La Policía Nacional informó que durante las últimas 24 horas se ha logrado la detención de 175 personas en operativos realizados a nivel nacional.

De los detenidos, 106 fueron por oficio, 44 por faltas administrativas, 17 en flagrancia, 8 por oficio de conducción.

En un comunicado detallaron que se realizaron 27 diligencias de allanamiento, lo que permitió el decomiso de cinco armas de fuego y 25 paquetes de presunta droga.

En materia de tránsito, la Policía explicó que se colocaron 953 boletas, de las cuales 147 se dieron por exceso de velocidad, 29 por luces inadecuadas, 23 por licencias vencidas, nueve por embriaguez comprobada y nueve por hablar por teléfono. También fueron remolados 63 vehículos por diversas causas.