La Policía Nacional aprehende a 128 personas e incauta 200 paquetes de sustancias ilícitas

La Policía Nacional informó la aprehensión de 164 personas a nivel nacional, como parte de las acciones en el Plan Firmeza.

De los detenidos, 116 fueron por oficio, 20 por faltas administrativas, 21 en flagrancia y 7 por microtráfico.

Asimismo, añadieron en un comunicado que durante el operativo se realizaron 58 diligencias de allanamiento. Esto permitió el decomiso de seis armas de fuego y cuatro autos con denuncia de hurto que fueron recuperados.

A su vez, en materia de tránsito se colocaron 829 infracciones, de las cuales 137 se dieron por exceso de velocidad, 40 por luces no adecuadas y 12 por embriaguez comprobada. Además, 27 autos fueron remolcados y se registraron 101 accidentes de tránsito con un saldo de 33 lesionados y dos víctimas fatales en Capira y Colón.