La Policía Nacional detiene a 24 personas en Arraiján durante operativo “Bloqueo”

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de 24 personas, entre ellas una mujer y un extranjero, presuntamente vinculadas al delito de microtráfico, durante el operativo “Bloqueo” desarrollado en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con el reporte policial, las acciones fueron ejecutadas por la Dirección Nacional Antidroga en coordinación con el Ministerio Público, como parte del Operativo de Intervención Territorial Focalizado realizado en los corregimientos de Cerro Silvestre, Juan Demóstenes Arosemena, Burunga, Playa Leona y Nuevo Chorrillo.

Durante el operativo, las autoridades efectuaron 16 diligencias de allanamiento, logrando el decomiso de siete paquetes de marihuana, 22 pastillas de droga sintética, tres envoltorios adicionales, seis sobres con marihuana y 89 carrizos con cocaína.

Además, se incautaron 18 teléfonos celulares y B/.2,390.50 en efectivo, presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

La entidad indicó que los aprehendidos y los indicios decomisados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.