La Policía Nacional refuerza seguridad en Carnaval
15 de febrero de 2026

La Policía Nacional de Panamá informó que el Operativo Carnaval Seguro 2026, en el marco del Plan Firmeza, ha realizado hasta las 6:00 a.m. de este domingo 15 de febrero más de 207,452 verificaciones ciudadanas, demostrando un despliegue constante para mantener el orden y la tranquilidad durante las festividades.

Durante las acciones preventivas en calles, playas, carreteras y puntos estratégicos, 530 personas fueron aprehendidas por diversas faltas y delitos. En las zonas de mayor concentración se registraron 97 tramitaciones: 19 por oficio de captura, 25 por oficio de conducción, 9 por riña, 6 por subrogado penal y 4 por alteración del orden público. También se entregaron 3 boletas de citación y se registraron 31 menores involucrados en las acciones.

En materia de tránsito, 93,943 vehículos se trasladaron hacia el interior del país, y se impusieron 2,653 infracciones, incluyendo 486 por exceso de velocidad, 186 por accidentes viales, 514 por desatender señales, 61 por embriaguez comprobada y 45 por aliento alcohólico.

La Policía Nacional destacó que no se han registrado incidentes mayores que alteren el desarrollo de las festividades, evidenciando la efectividad del operativo preventivo y la respuesta inmediata de sus unidades y de los servicios de emergencia.

La institución reiteró que el objetivo del Operativo Carnaval Seguro 2026 es garantizar que la alegría y la seguridad caminen juntas, haciendo un llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad y prudencia.

