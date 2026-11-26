La planta potabilizadora de Miraflores suspenderá temporalmente sus operaciones el próximo martes 1 de diciembre, en horario de 8:00 a.m., a 4:00 p.m., debido a trabajos de mantenimiento, informó el Canal de Panamá.

La suspensión provocará afectaciones en el suministro de agua potable en sectores como Arraiján, El Tucán, Panamá Pacífico, Veracruz, Balboa, Calle J, San Miguel, Llanos de Curundú y Altos de Curundú.

En tanto, las comunidades abastecidas por los tanques de Albrook, Cocolí, El Chorrillo, Gamboa, Paraíso y Pedro Miguel podrían experimentar afectaciones, dependiendo de los niveles de consumo durante el periodo de suspensión.

Una vez concluidos los trabajos, la planta reanudará sus operaciones y el suministro de agua potable se recuperará de manera gradual.