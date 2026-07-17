La UMIP fortalece su proyección global con nueva alianza marítima y celebra el talento estudiantil

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) continúa consolidando su liderazgo en el sector educativo y marítimo. Recientemente, la institución formalizó una alianza estratégica con IME Marine Group, un convenio diseñado para abrir nuevas oportunidades de desarrollo académico y profesional para toda la comunidad universitaria.

Este acuerdo promoverá el intercambio dinámico de conocimientos entre especialistas del sector y estudiantes de la UMIP. En el marco de esta cooperación, se anunció también la firma de un trascendental Memorando de Entendimiento entre IME Marine Group y el Centro de Cooperación de Tecnología Marítima para América Latina (@MTCC_LAmerica), cuya sede se encuentra en este campus universitario.

Paralelo a estos avances corporativos, la universidad fue escenario de la elocuencia y el liderazgo juvenil durante la celebración del Concurso de Oratoria UMIP 2026. El evento reunió a estudiantes que destacaron por su pensamiento crítico y talento comunicativo, reafirmando el compromiso de la institución con la formación integral de los futuros profesionales del sector.