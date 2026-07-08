Las riñas y peleas callejeras, un problema social que aumenta

Las riñas y peleas callejeras continúan generando preocupación en Panamá, especialmente por la frecuencia con la que estos eventos quedan registrados y se difunden a través de las redes sociales, advierten expertos.

El jefe de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, Ricardo Fruto, explicó que una de las principales causas está relacionada con la dificultad de algunas personas para manejar sus emociones “ya que tenemos ciudadanos dentro de las comunidades muy conflictivos, no saben canalizar de forma correcta las emociones o sus sentimientos y producto de esto viene la violencia y las riñas”.

La jueza de paz del corregimiento de San José distrito de San Carlos, en Panamá Oeste, Daneth Rodríguez, indicó que “las riñas se pueden dar más que nada los fines de semana, sobre todo en horas de la noche, que es cuando hay movimiento en los lugares” y bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. “Las personas entran en desacuerdo y muchas veces llegan a la agresión física, utilizando algún tipo de arma. Es ahí cuando nos corresponde remitir el caso al Ministerio Público”, explicó Rodríguez.

Desde el punto de vista de Ángela Jiménez Rodríguez, psicóloga social, “los altos niveles de estrés cotidiano representan uno de los principales detonantes”; entre los factores que influyen mencionó las largas horas de tráfico, el transporte público congestionado, las presiones económicas, las extensas jornadas laborales, el aumento del costo de vida y la incertidumbre económica.

Asimismo, la psicóloga indicó que, en muchos casos los conflictos menores pueden escalar rápidamente debido a la acumulación de tensión emocional, la baja tolerancia a la frustración y la falta de herramientas para resolver diferencias mediante el diálogo.