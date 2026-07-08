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Las riñas y peleas callejeras, un problema social que aumenta

Debido al aumento de peleas callejeras (algunas relacionadas con el consumo de alcohol), autoridades y especialistas advierten que la poca sensibilidad humana está provocando estos actos, los cuales pueden llegar a ocasionar la muerte

Las riñas y peleas callejeras, un problema social que aumenta
Cortesía | Un grupo numeroso de personas enzarzadas en una riña tumultuaria en plena vía pública.
Las riñas y peleas callejeras, un problema social que aumenta
Cortesía | Omayra Ríos.
Amilkar Rodriguez
08 de julio de 2026

Las riñas y peleas callejeras continúan generando preocupación en Panamá, especialmente por la frecuencia con la que estos eventos quedan registrados y se difunden a través de las redes sociales, advierten expertos.

El jefe de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, Ricardo Fruto, explicó que una de las principales causas está relacionada con la dificultad de algunas personas para manejar sus emociones “ya que tenemos ciudadanos dentro de las comunidades muy conflictivos, no saben canalizar de forma correcta las emociones o sus sentimientos y producto de esto viene la violencia y las riñas”.

La jueza de paz del corregimiento de San José distrito de San Carlos, en Panamá Oeste, Daneth Rodríguez, indicó que “las riñas se pueden dar más que nada los fines de semana, sobre todo en horas de la noche, que es cuando hay movimiento en los lugares” y bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. “Las personas entran en desacuerdo y muchas veces llegan a la agresión física, utilizando algún tipo de arma. Es ahí cuando nos corresponde remitir el caso al Ministerio Público”, explicó Rodríguez.

Desde el punto de vista de Ángela Jiménez Rodríguez, psicóloga social, “los altos niveles de estrés cotidiano representan uno de los principales detonantes”; entre los factores que influyen mencionó las largas horas de tráfico, el transporte público congestionado, las presiones económicas, las extensas jornadas laborales, el aumento del costo de vida y la incertidumbre económica.

Asimismo, la psicóloga indicó que, en muchos casos los conflictos menores pueden escalar rápidamente debido a la acumulación de tensión emocional, la baja tolerancia a la frustración y la falta de herramientas para resolver diferencias mediante el diálogo.

La Policía Nacional informó que ha instalado cámaras en diferentes puntos del país para acudir y acabar con las riñas.
Diferencia entre riña y pelea

ml | La abogada Omayra Ríos explicó que es importante distinguir entre ambos eventos: una pelea es una confrontación directa entre dos personas, mientras que una riña es un altercado tumultuario en el que participan tres o más personas. Agregó que, una vez la riña pasa a constituir un delito penal por resultar en lesiones personales u homicidios y no se puede determinar el autor intelectual del hecho, todos los involucrados que ejercieron violencia física pueden enfrentar penas que van de tres a seis años.

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