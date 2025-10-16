$!Lectura en pausa: La Biblioteca Nacional no abrirá los sábados

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. informó ayer que, debido a limitaciones operativas ocasionadas por la falta de recursos presupuestarios, no podrá ofrecer sus servicios acostumbrados los sábados, hasta nuevo aviso.

A través de un comunicado, la institución explicó que los fondos correspondientes al presente año fiscal 2025 aún no han sido recibidos, lo que ha afectado su normal funcionamiento. En ese sentido, detalló que la atención al público se mantendrá únicamente de lunes a viernes, en horario regular de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Con sumo pesar lamentamos la incomodidad que esta situación cause. Agradecemos profundamente su comprensión y respaldo en estos momentos”, señaló la entidad.

La decisión ha generado preocupación entre la comunidad académica y estudiantil, quienes hacen uso frecuente de las instalaciones los fines de semana. Sonia Gómez, subdirectora de la Biblioteca de la Universidad de Panamá, calificó la medida como “muy penosa” y recordó que los problemas presupuestarios se vienen enfrentando desde hace varios meses.

“Este cierre los sábados no solo afecta a los estudiantes, sino también al gran número de investigadores que asisten ese día para realizar sus trabajos”, manifestó Gómez.

Por su parte, Javier Fernández, decano de la Facultad de Informática y miembro de la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Universidad de Panamá, consideró la medida como una afectación directa al grupo estudiantil. Agregó además que “es inaceptable que, por falta de presupuesto, la biblioteca no funcione como se debe”, enfatizó el académico.

En tanto, el destacado investigador Celestino Araúz advirtió sobre un posible escenario más crítico si la situación no se resuelve pronto.

“Es muy lamentable, y lo peor es que, como se ve el panorama actualmente, se vislumbra el cierre de la Biblioteca Nacional a finales de este año”, advirtió.