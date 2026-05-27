Liberan al exalcalde de Colón Dámaso García tras rebaja de pena

Este miércoles se conoció que el exalcalde de Colón y periodista, Dámaso García, fue liberado la noche de ayer tras permanecer aproximadamente un año y medio en prisión.

De acuerdo con reportes, García fue beneficiado con una rebaja de pena, lo que permitió su salida del centro penitenciario. El periodista aparece dentro de la lista de 959 privados de libertad favorecidos mediante el Decreto Ejecutivo No. 15, publicado la noche de este martes 26 de mayo en Gaceta Oficial y firmado por el presidente José Raúl Mulino.

García tenía una condena a 60 meses de prisión por el delito de peculado en perjuicio del Municipio de Colón.