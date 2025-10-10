Lluvias causan deslaves e inundaciones en Bocas del Toro

Tras las fuertes lluvias registradas en la provincia de Bocas del Toro, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) ha reportado situaciones de deslizamientos de tierra e inundaciones en el sector de La Conga, ruta Chiriquí Grande – Almirante, donde se reportaron dos viviendas afectadas debido a deslizamientos de tierra.

Asimismo, en el kilómetro 28, comunidad de Cilico Creek, corregimiento de Punta Róbalo, distrito de Chiriquí Grande, se contabilizan cinco viviendas con introducción de aguas, según informó la directora provincial, Sandra Blaker.

La jefa de operaciones, Alison González, se trasladó este viernes 10 de octubre a las comunidades de Nance de Risco y Charco La Pava, en el distrito de Almirante, para realizar las evaluaciones correspondientes de los lugares afectados.

De igual forma, se reporta una posible vivienda afectada por inundación en la barriada Nazo, corregimiento de El Silencio, informó la institución.

Por su parte, el Benemérito Cuerpo de Bomberos atendió el desbordamiento de la quebrada Nigua en Nuevo Paraíso, evaluando riesgos y coordinando acciones preventivas para proteger a la población.

Además, atendieron un deslave de tierra en El Filo Cañaza, donde varias viviendas se vieron afectadas por los fuertes vientos.

No se reportaron heridos ni fallecidos.

Las condiciones climáticas también afectaron sectores como Quebrada Pitty y Río Oeste, donde personal de la Estación 3, Federico Collins, atendió la emergencia.