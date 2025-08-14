$!Los anfibios y su función como biocontroladores ambientales

Los sapos cumplen un papel silencioso pero decisivo, ya que controlan plagas de insectos, reciclan nutrientes en charcas y arroyos, y sirven de termómetro de la salud ambiental, explican expertos en conservación de anfibios.

Mario Urriola, biólogo tropical, señaló que: “Los anfibios son controladores de especies y plagas como mosquitos, moscas, lombrices y, a su vez, funcionan como indicadores de contaminación. Donde hay sapos, eso es garantía de que el ecosistema se encuentra en buen estado”. Urriola resaltó que “el comportamiento de esta especie varía de acuerdo a la temporada del país; su actuar no es el mismo en invierno que en verano”.

Por su parte, Anthony Vega, técnico de vida silvestre de MiAmbiente, mencionó que estos animales son parte de nuestra biodiversidad y aportan muchos beneficios.

Son especies que nos informan que nuestro ecosistema se encuentra en un estado de salud ambiental favorable. Asimismo, Vega agregó que se realizan muchas investigaciones dedicadas a la bioprotección porque se sabe que los anfibios concentran “endotoxinas”, principalmente en su piel.

Las investigaciones se enfocan en los diferentes extractos que pueden actuar en el tratamiento de algunas enfermedades como el cáncer y los dolores musculares. El biólogo enfatizó que “los anfibios actúan como biocontroladores naturales, ya que se alimentan de plagas que son perjudiciales para los cultivos agrícolas”.

Expertos coinciden en que Panamá es un punto clave de biodiversidad anfibia, pero varias especies, como los Atelopus, han sufrido declives drásticos a causa del hongo quítrido.

Se han desarrollado programas de rescate y reproducción para reintroducir poblaciones y mantener la diversidad genética de estos reguladores ambientales.