Los sueldos y sobresueldos en la Universidad de Panamá

Con la celebración de elecciones para escoger a las nuevas autoridades de la Universidad de Panamá, es necesario analizar lo que representan para esta institución educativa los salarios de los puestos en contienda.

Según datos del portal upportal.up.ac.pa, el salario de los decanos en la actualidad oscila entre los B/.3,894.42 y B/.4,854.86, más B/.200.00 de gastos de representación quincenales.

La variación de los sueldos depende de la categoría de profesor al momento de ser elegido por votación popular. En el caso del personal académico de tiempo completo, varía desde profesor especial I, con un salario base de B/.1,855.88 mensual, hasta el titular con B/.5,429.28, según el último ajuste establecido en la Resolución Nº 2-25 SGP del Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá. Esta autoriza un ajuste del 5% del salario base por concepto del bienal aprobado por dicho organismo en la reunión Nº 1-20, celebrada el 29 de enero de 2020.

Esto representa para el presupuesto de la institución un desembolso de B/.90,492.11 quincenales para el pago a los decanos de las 19 facultades con que cuenta la Casa de Méndez Pereira.

En el caso de los directores de centros regionales, el desembolso quincenal es de B/.50,093.18 para el pago de los encargados de las 10 unidades académicas a nivel nacional. Los salarios de este personal pueden oscilar entre los B/.3,635.15 y los B/.4,854.86.

José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (APUCEP), explicó que los docentes que llegan al cargo de decano o director de centros regionales tienen derecho a un ajuste acorde al cargo que ocupen. “Si el profesor electo como decano o director regional es un profesor titular III, se le paga un adicional de dos o tres mil dólares por el cargo; pasa a ser un funcionario que ejerce labores administrativas”, planteó el catedrático.

Otro cargo importante dentro del engranaje universitario son los vicerrectores, cuyos salarios varían desde los B/.4,729.46 hasta los B/.5,533.46 quincenales, lo que equivale a un total de B/.25,576.48 repartidos entre los cinco vicerrectores.