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Manejo de desechos y agua, los retos de siete representantes

Las autoridades coinciden en la necesidad de trabajar con las entidades del Estado para dar respuestas más efectivas

Manejo de desechos y agua, los retos de siete representantes
ML | Vista de los representantes en el Consejo Municipal de Panamá durante una sesión.
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Manejo de desechos y agua, los retos de siete representantes
Gina Arias
10 de junio de 2026

En siete corregimientos, los ediles coinciden en problemas como recolección de basura, deterioro de calles, falta de agua potable, riesgo de inundaciones y limitaciones por centralización institucional. Yamireth Batista (Ancón) y César Kiamco (Bella Vista) destacan la recuperación de espacios públicos, pero enfrentan habitantes de calle y ruido.

Ismael Atencio (Ernesto Córdoba) reporta avances en obras y reducción de inundaciones; persisten retos en basura. David Bernal (Juan Díaz) resalta logros culturales y deportivos. Kira Ponce (Santa Ana) y Dorindo Vega (24 de Diciembre) coinciden en problemas de servicios básicos. Humberto Echeverría (Betania) enfatiza movilidad del adulto mayor.

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