Mantienen bajo vigilancia a 386 personas por casos de sarampión

Tras la confirmación de dos casos de sarampión el pasado viernes, el Ministerio de Salud (Minsa) activó un protocolo de vigilancia epidemiológica. Pablo González, jefe nacional de Epidemiología, informó que la prioridad actual es el rastreo de contactos para contener la propagación del virus en el país.

Hasta el momento, las autoridades han logrado ubicar a 386 personas que estuvieron expuestas a los pacientes confirmados. Este grupo permanecerá bajo estricta observación médica durante el periodo de incubación, etapa crítica para identificar nuevos síntomas y asegurar que no existan contagios secundarios.

Sobre la estrategia de contención, González explicó: “Después que identificamos el viernes los dos casos confirmados de sarampión, ahora la estrategia por parte del Ministerio de Salud es tratar de ubicar a las personas para monitorearlas por 21 días y demostrar que no hay contagios secundarios”.

El funcionario enfatizó que este monitoreo es fundamental para cortar la cadena de transmisión. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a verificar sus esquemas de vacunación como principal medida de prevención ante la enfermedad.