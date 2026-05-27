Maricel de Mulino destaca la importancia de las alianzas sociales y empresariales en el Congreso CEAPI

En el marco del IX Congreso Iberoamericano CEAPI, uno de los foros empresariales más importantes de la región que este año tiene como sede a México, la primera dama de la República de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, desplegó una intensa agenda de trabajo orientada a consolidar alianzas estratégicas para el desarrollo social del país.

Desde su despacho informaron que la jornada comenzó con su participación en el panel “Multiberoamericanas: el puente empresarial entre América Latina y Europa”, un espacio liderado por el empresario panameño Stanley Motta (presidente de Copa Holdings), donde se debatieron claves sobre integración regional, liderazgo y oportunidades de crecimiento económico.

Posteriormente, la primera dama panameña compartió un almuerzo de trabajo junto a su homóloga de Honduras, Lissette del Cid, y destacados líderes corporativos como Beltrán Marjalizo y Mireya Cisneros. En este encuentro, Cohen de Mulino expuso el modelo panameño de articulación entre la empresa privada, el voluntariado, las fundaciones y las instituciones públicas para potenciar programas enfocados en la niñez, salud, inclusión, bienestar animal y desarrollo comunitario.

El punto central de su agenda llegó con el panel “Más allá de la representación: líderes que mueven la agenda social”, donde debatió junto a las primeras damas de Guatemala y Honduras, bajo la moderación de Ana Pastor, secretaria general de CEAPI.

Durante su intervención, Maricel de Mulino enfatizó que la escucha activa y la construcción de confianza son los verdaderos motores para transformar las buenas intenciones en realidades comunitarias. “El empresario no quiere sentirse solamente como alguien que dona dinero. Quiere sentirse parte del cambio”, expresó la primera dama, destacando el éxito de las alianzas público-privadas en Panamá.

La agenda oficial culmina con la Cena de Gala de los Premios Mujer, Empresa y Liderazgo en Iberoamérica.