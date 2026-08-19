Más de 4 mil plazas de trabajo serán ofrecidas en feria de empleo

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La Alcaldía de Panamá realizó dos importantes ferias de empleo durante 2025. La primera se llevó a cabo el sábado 5 de julio en el Megápolis Convention Center, donde reunió a 234 empresas y recibió a más de 15,000 asistentes, consolidándose como un destacado espacio de encuentro para el sector empresarial. El 6 de septiembre de 2025, se realizó la Feria de Empleo 2.0 en el Panama Convention Center, con la participación de más de 80 empresas y una oferta aproximada de 10,000 vacantes.