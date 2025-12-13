Más de 70 exfuncionarios del Mides recibieron el pago de prestaciones laborales

Más de 70 exfuncionarios recibieron ayer el pago de prestaciones laborales y primas de antigüedad, como parte de la sexta jornada de entregas realizada por la institución, en cumplimiento de compromisos pendientes con antiguos colaboradores que brindaron sus servicios al Estado, informó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

A través de una nota de prensa, el personal del Mides comunicó, que la actividad fue encabezada por la ministra Beatriz Carles, quien informó que la actual administración ha gestionado más de 1.5 millones de dólares destinados al pago de estos derechos laborales. Detalló que, en concepto de prima de antigüedad, se han tramitado cerca de 600 planillas correspondientes a exfuncionarios desvinculados entre 2014 y 2019, de las cuales más del 80 % ya ha sido cancelado.

En cuanto a vacaciones, décimos y otras prestaciones, se indicó que se han gestionado 544 planillas, de las cuales más de 400 ya fueron pagadas. Estos compromisos estaban pendientes desde los años 2014, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Durante la jornada también se informó que ocho exfuncionarios recibieron el bono de carrera administrativa, por un monto total de B/. 30,000.00.

La ministra destacó que el proceso de recuperación, revisión y tramitación de los expedientes ha sido complejo, pero se logró gracias al trabajo de un equipo comprometido que ha laborado en jornadas extraordinarias durante varios meses, garantizando un proceso justo, transparente y responsable.

Algunos beneficiarios, como Tilcio Ernesto Morales, quien esperaba su pago desde 2014, y Maribel Rodríguez, desde 2015, expresaron su agradecimiento por la gestión, la cual calificaron como responsable y oportuna.

“Somos un ministerio de puertas abiertas y mantendremos una comunicación constante con quienes aún permanecen en la lista de espera”, afirmó la ministra.