Más de 89 mil vehículos se han desplazado al interior del país

La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT), informa a la ciudadanía que se han desplazado hacia el interior del país, desde la Ciudad de Panamá, un total de 89,517 vehículos, según el último registro efectuado hasta el mediodía de este lunes 3 de noviembre.

Asimismo, la institución señaló que se han aplicado 2,367 infracciones por diversas faltas al Reglamento de Tránsito, según un comunicado de prensa.

La DNOT reitera el llamado a los conductores para que utilicen el cinturón de seguridad, respeten los límites de velocidad y eviten maniobras temerarias.

De igual forma, exhorta a los peatones a hacer uso de los puentes elevados y cruzar por las zonas señalizadas, con el fin de prevenir accidentes y preservar la vida.